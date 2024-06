Portugal x Croácia: escalações e onde assistir

Portugal e Croácia terão um grande desafio em seus últimos testes antes da disputa da Eurocopa 2024. Neste sábado (8), as seleções se enfrentam às 13h45 (de Brasília), no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, com mando de campo dos portugueses.

Como chega Portugal

Os portugueses vêm de uma vitória por 4 a 2 sobre a Finlândia, mesmo sem a presença de Cristiano Ronaldo. No entanto, a expectativa é que o craque volte a ser relacionado pelo técnico Roberto Martínez, uma vez que o camisa 7 estará à disposição neste sábado.

Além disso, o treinador pode promover algumas mudanças no time em relação ao último jogo. Isto porque Diogo Costa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Dalot são cotados para iniciar a partida.