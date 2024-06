Palmeiras conquista prêmio inédito entre clubes na América Latina

3O Palmeiras, em parceria com a empresa End to End, ganhou um prêmio de comunicação e marketing inédito entre os clubes da América Latina nesta sexta-feira (6): o Hashtag Sports Awards, na categoria Melhor Uso do X, o antigo Twitter.

O case premiado foi o @Palmeiras Not Found (@Palmeiras Não Encontrado), que acumula nove premiações desde o seu lançamento. Aliás, a conquista do Alviverde superou marcas renomadas como NBA, Stewart-Haas Racing, Minnesota Timberwolves, BetMGM, WSL e Colorado Rapids, que também concorriam ao prêmio.

– Mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é uma organização comprometida com o desafio de impactar positivamente a indústria do esporte e toda a sociedade. Estamos satisfeitos com o reconhecimento internacional que a nossa campanha vem alcançando e, principalmente, por contribuirmos com uma causa tão importante, que é o desaparecimento de pessoas no Brasil – afirmou a presidente Leila Pereira.