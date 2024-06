Oruam tem show cancelado após apoiar Neymar; Luana Piovani apoia festival

O rapper Oruam teve um show cancelado no Wehoo Festival após o cantor defender Neymar em uma briga com Luana Piovani que envolve a PEC da privatização das praias.

Isso porque o evento que acontece no Recife em outubro afirmou que a “decisão reflete os valores e princípios” que promovem. Além disso, as “declarações do artista não se alinham com esses aspectos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine