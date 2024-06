Messi diz que Real Madrid é o melhor time do mundo

Maior ídolo da história do Barcelona, argentino classifica atual campeão da Champions como a grande equipe do momento

Lionel Messi, maior ídolo da história do Barcelona, se rendeu ao Real Madrid e classificou o antigo rival como o melhor time do mundo no momento, em entrevista ao portal argentino ‘Infobae’.

“Se tivermos que eleger, é o (Real) Madrid, porque é o último campeão da Champions. O City ganhou, mas a anterior foi eles (Real Madrid) também”, disse Messi.

No entanto, apesar de elogiar o Real Madrid comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, Messi afirmou que o estilo de jogo do Manchester City lhe agrada mais. O argentino, inclusive, trabalhou com Pep Guardiola no Barcelona.