Messi abre as portas para Copa do Mundo 2026

O atacante Messi mostrou que pode jogar a Copa do Mundo 2026. Afinal, em entrevista nesta quinta-feira (6), o jogador falou da possibilidade de voltar a defender a seleção argentina na maior competição do futebol mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, o camisa 10 manteve os pés no chão. Ele ressaltou que será preciso analisar como estará fisicamente na época que a competição chegar e avaliar se tem condições de contribuir com a Argentina.