Léo Pereira treina novamente e deve jogar contra o Grêmio; Ayrton Lucas faz fisioterapia

O Flamengo voltou a treinar nesta sexta-feira (7) no Ninho do Urubu e teve novamente a presença de Léo Pereira. O zagueiro já havia participado as atividades da última quinta após lesão muscular. Assim, deve ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio, na próxima quinta (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. A informação inicial é do “Trivela”.

Tite ainda não começou a esboçar o time do Flamengo para o duelo contra os gaúchos. Assim, ainda não foi cogitada a possibilidade de Léo Pereira atuar improvisado como lateral-esquerdo, uma vez que vinha está a serviço da seleção uruguaia e Ayrton Lucas se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Por fim, o jovem Zé Welinton, titular do sub-20, está fora de ação desde abril por conta de uma gastroenterite.