Léo Pereira treina e deve voltar ao Flamengo contra o Grêmio

Defensor está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e está à disposição do técnico Tite para duelo com o Tricolor pelo Brasileirão

Após três dias de folga, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (6) no Ninho do Urubu e iniciou sua preparação para o duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão. Assim, Tite teve uma ótima notícia, visto que Léo Pereira fez parte do treino no campo e deve voltar a ser opção para o treinador no jogo da próxima quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O zagueiro não atua há quase um mês, desde a goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar no dia 15 de maio, em virtude de uma lesão na coxa esquerda. Por outro lado, David Luiz pode ser mantido na equipe titular depois de duas ótimas atuações contra Millonarios e Vasco. Além disso, o treinador não poderá contar ainda com Ayrton Lucas e Allan, que estão no departamento médico, e o jovem Lorran, que participa de treinamentos com a Seleção sub-20.