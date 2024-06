Léo Jardim, do Vasco, é o goleiro com mais defesas por jogo no Brasileirão

O perfil do Brasileirão no X – antigo Twitter – destacou o goleiro Léo Jardim, do Vasco, em postagem nesta sexta-feira (7). O arqueiro cruz-maltino é, segundo o perfil, o goleiro com mais defesas em média na competição até o momento.

São 5,4 intervenções a cada jogo que Jardim disputou – sete, ao todo. Lembrando, aliás, que o Vasco sofreu 17 gols, tendo a pior defesa do Campeonato. Assim, não fosse o goleiro, já convocado, inclusive, para a Seleção Brasileira, a situação poderia ser ainda pior na tabela – a equipe carioca vem em 13º, com seis pontos.

LEIA MAIS: Vasco deve receber valor milionário em venda de jogador do Palmeiras