Kroos revela que irá trabalhar na base do Real Madrid

Toni Kroos anunciou que a temporada 2023/24, que terminou com mais um título da Champions com o Real Madrid, seria a última como jogador. No entanto, o craque optou em se despedir dos gramados após a disputa da Eurocopa 2024, em casa, com a seleção da Alemanha. Dessa maneira, em entrevista ao jornal espanhol ‘AS’, o meia foi questionado sobre o futuro e garantiu que vai trabalhar nas categorias de base do Real Madrid.

“Vou trabalhar na base do Real Madrid. A partir de setembro, também terá início a Icon League (um novo torneio de futsal). Mas também está claro que não vou me envolver em 18 projetos agora para ficar tão ocupado como quando era um jogador ativo”, disse Kroos.

“Quero simplesmente ser lembrado como o Toni Kroos, de 34 anos, que no final fez a sua melhor temporada pelo Real Madrid. Mas, foi que fiz. Considero um elogio que muitas pessoas pensem que o momento chegou cedo demais”, completou o meio-campista.