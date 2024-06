Grêmio confirma Gre-Nal no Sul e jogos contra o Botafogo em campo neutro

RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2021 /GRENAL 440 - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Internacional disputada na tarde deste domingo, no Estadio Beira-Rio, em partida valida pela Campeonato Gaucho 2023. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Crédito: Lucas Uebel

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (7/6), através do seu vice-diretor de futebol, Antonio Brum, a intenção de realizar o Gre-Nal na região Sul do Brasil. Além disso, o dirigente afirmou que a equipe jogará as partidas contra o Botafogo, em campo neutro, nos dois turnos do Brasileirão. Desse modo, e os duelos contra o time carioca serão no Espírito Santo. Aliás, o Internacional recusou a oferta de também fazer os jogos em campos neutros. A direção gremista consultou o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas prefere atuar na região sul. "Queremos mandar o clássico Gre-Nal na Região Sul, próximo do nosso torcedor, e dar esse carinho à nossa torcida, que sabe que vai nos apoiar muito, independentemente do destino, trazendo a mobilização para mais perto da nossa casa", resumiu o dirigente do Grêmio.