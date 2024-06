Governador do ES confirma Grêmio x Botafogo para Cariacica

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou, nesta sexta-feira (7), que a partida entre Grêmio e Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, acontecerá em Cariacica, no Estádio Kléber Andrade. A bola rola no dia 16 de junho, às 18h30.

A partida, inicialmente, seria no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No entanto, a mudança deve ser oficializada pela CBF.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a alteração, de acordo com o jornal “Zero Hora”, o segundo encontro, desta vez com mando do Botafogo, ficará em campo neutro, segundo o acordo entre o Glorioso e o Tricolor.