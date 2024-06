Ex-PSG insinua deslealdade de Mbappé: ‘Nos traiu ao longo da temporada’

Ex-jogador do PSG questiona comprometimento de astro francês em sua última temporada pela equipe. Saída do astro do clube foi conturbada Crédito: Jogada 10

A saída de Mbappé do PSG ainda é um episódio que causa debate, principalmente na França. Afinal, o clube e seus torcedores entendem que o astro não conduziu a situação da melhor forma. O ex-jogador Jêrome Rothen, que possui identificação com a equipe, criticou a maneira pela qual atacante se comportou. Principalmente em sua última temporada. Em entrevista à rádio "RMC", Rothen classificou a decisão de Mbappé como deslealdade. Além disso, questionou o comprometimento do jogador em seu último semestre no Paris Saint-Germain.