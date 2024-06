Espanha x Irlanda do Norte: escalações e onde assistir

Fúria terá último compromisso nesta Data Fifa de junho antes do início da Eurocopa 2024

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho. Neste sábado (8), a Espanha recebe a Irlanda do Norte às 16h30 (de Brasília), no Estadi Mallorca Son Moix, no último compromisso da equipe antes da disputa da Eurocopa 2024.

Como chega a Espanha

A Espanha vem de uma goleada por 5 a 0 sobre Andorra, na última quarta-feira (5), e vai em busca de mais um resultado positivo para chegar embalada na Euro 2024.

Além disso, o técnico Luís de la Fuente poderá contar com os retornos de Joselu, Carvajal, Nacho e Laporte. s três primeiros ganharam uns dias de folga por disputarem a final da Champions pelo Real Madrid, enquanto Laporte também ganhou uns dias a mais após a decisão da Copa do Rei Saudita, pelo Al-Nassr.