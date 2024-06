Dívida do Corinthians cresce no primeiro trimestre de 2024

O Corinthians está ainda mais endividado. De acordo com o balancete de março, o clube soma um endividamento de R$ 130 milhões nos primeiros três meses de 2024. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.

Deste modo, a dívida bruta do Corinthians passou de R$ 1,96 bilhão em dezembro de 2023 para R$ 2,1 bilhão em março deste ano, sendo R$ 1,39 bilhão do clube e R$ 717,8 milhões do estádio (financiamento com a Caixa).

Além disso, o aumento da dívida do clube está ligada aos investimentos feitos na contratação de jogadores, além do pagamento de multas, como no caso da demissão do técnico Mano Menezes. Afinal, o Timão contratou 11 jogadores e gastou aproximadamente R$ 130 milhões, de acordo com números divulgados.