Diretor diz que pedida de Welington é ‘irreal’ para o São Paulo

Tricolor quer a permanência do titular, mas conversas por renovação estão emperradas. Clube monitora a situação de Alex Sandro Crédito: Jogada 10

O São Paulo vive uma grande fase nos gramados, mas a diretoria ainda tem uma dor de cabeça para resolver: a lateral esquerda. Isso porque o titular, Welington, tem contrato até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com outro clube já nesse mês de junho. Contudo, o Tricolor segue se esforçando para estender o vínculo do jogador. Em entrevista na última quinta-feira (6), o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu que as conversas estão complicadas e o pedido do lateral é "irreal" neste momento. Contudo, ele também falou que o jogador vai cumprir seu contrato até o último dia.

“Já temos na mão do empresário dele a nossa quinta proposta. Hoje, o Rui Costa conversou de novo com o empresário, na próxima semana teremos mais uma reunião com ele. Mas temos sentido uma grande dificuldade. É um grande jogador, muito importante, tem muita qualidade, é comprometido, trabalhador, mas não tenho sentido por parte do empresário interesse na renovação”, disse Belmonte, que prosseguiu: “A gente mexe nas propostas, melhora dentro do que é viável para o São Paulo, mas não temos da parte do empresário um movimento de “sobe um pouco ali”, “pega mais luva”. Os valores seguem irreais para o São Paulo. Normal, estamos falando de um negócio. Vamos tentar chegar a um lugar comum. Se não conseguirmos, vamos procurar desde já alguém para nos agregar”, completou. Sem Welington, São Paulo coloca Alex Sandro na mira Sem saber se Welington vai permanecer, o Tricolor já se movimenta no mercado atrás de novas peças e o nome da vez é Alex Sandro. O jogador está livre após deixar a Juventus, da Itália, mas ele ainda não decidiu se vai voltar ao Brasil. Belmonte admitiu o interesse, mas que não tem nada concreto.