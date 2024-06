Dirceu Lopes é homenageado no Cruzeiro em evento com presença de ídolos

O maior artilheiro da história do clube mineiro recebeu uma placa de Adilson Batistap e terá campo na Toca da Raposa em seu nome

O Cruzeiro inaugurou nesta sexta-feira (7) o campo sintético da Toca da Raposa 1, que será utilizado por suas categorias de base. O local levará o nome de Dirceu Lopes, maior artilheiro da história cruzeirense.

Dirceu Lopes deu o pontapé inicial no campo e recebeu uma placa de Adilson Batista, que atualmente assumiu o cargo de Coordenador do futebol de base no clube mineiro.

“Não tenho palavras para expressar minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, principalmente por estar cercado por tantos craques que honraram essa camisa azul-celeste”, agradeceu Dirceu, emocionado com a homenagem.