Cruzeiro abre treino para imprensa e tem Kaio Jorge na Toca da Raposa II

Nova SAF do Cruzeiro decide que vai abrir espaço para a imprensa acompanhar os trabalhos no centro de treinamento, em BH

Após a pandemia, os treinos passaram a ser fechados. Na gestão de Ronaldo Fenômeno, aliás, isso ficou, inclusive, mais acentuado, com poucas possibilidades de a imprensa acompanhar qualquer movimentação. No entanto, nesta sexta, os jornalistas puderam entrar no CT e ver tudo que acontece na equipe de Fernando Seabra.

Os atletas, afinal, fizeram um treino físico acompanhado de atividades em campo reduzido. Somente o atacante Dinenno não participou. Ele segue entregue ao departamento médico e não trabalha com o restante do elenco. No entanto, Arthur Gomes e Rafael Bilu participaram normalmente das movimentações.

Kaio Jorge na Toca II

Aliás, chamou atenção na Toca da Raposa II a presença de Kaio Jorge. O jogador está apalavrado com a Raposa, que chegou a um acordo com o atleta. A diretoria também já se entendeu com a Juventus para comprar os direitos econômicos do atleta.

O atacante, afinal, desembarcou em Belo Horizonte, na última quinta-feira (6), e foi para o centro de treinamento da agremiação mineira. Ele realizou uma série de exames médicos nesta sexta e, caso esteja tudo certo, vai assinar contrato de cinco anos.