Corinthians oferece novo contrato, mas Carlos Miguel deseja sair

O Corinthians está perto de perder o seu segundo goleiro em menos de um mês. Após a saída turbulenta de Cássio, agora é a vez de Carlos Miguel arrumar as malas para deixar o Parque São Jorge . Com ofertas em mãos de West Ham e Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, o jogador já avisou que não pretende ficar. O Timão tenta todas as cartadas para permanecer com o seu atual titular e renovar contrato, que vai até o fim de 2025.

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021 e assumiu a condição de titular em maio, com a saída de Cássio para o Cruzeiro. Desde então, foram 24 jogos disputados, sendo 21 como titular. Foram 17 vitórias, quatro empates e três derrotas no currículo pelo Timão.

Vale destacar que a multa rescisória do goleiro para o futebol do exterior caiu drasticamente em janeiro de 2024. Até então, era de 50 milhões de euros e, na virada do ano, caiu para 4 milhões de euros, o que facilitou ainda mais a saída do jogador, sem que o Corinthians tivesse muito poder de barganha para segurá-lo.

Sem Carlos Miguel, o Corinthians terá um grande problema para a sequência da temporada. O terceiro goleiro e que deve assumir a condição de titular imediatamente é Matheus Donelli. Felipe Longo e outros atletas da posição que compõem as divisões de base alternam entre treinos no profissional do técnico António Oliveira.

Agora, não bastassem os problemas extracampo, com o rompimento do contrato da patrocinadora máster VaideBet, o Corinthians terá que buscar com extrema urgência um goleiro no mercado. No entanto, o próximo jogador da posição só poderia atuar a partir do dia 10 de julho, quando reabre a janela de transferências e as inscrições podem ser feitas.

