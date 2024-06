Conselho do Vasco irá apurar processo de escolha da 777 na gestão Salgado

Pauta da convocação para reunião do dia 10 de junho

Aprovação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 25 de abril de 2024

Conhecer da criação da Comissão voltada a apurar o processo de escolha da empresa 777 Partners para a aquisição de 70% das cotas da VASCO DA GAMA SAF e outras questões correlatas na forma em que foi direcionado o pedido, em atendimento ao requerimento firmado por mais de 60 (sessenta) conselheiros, com base no contido do artigo 76 inciso II, do Estatuto Social do CRVG;

Conhecer da criação da Comissão para analisar o Relatório de Auditoria realizado pela empresa StoneTurn e dar continuidade às diligências apuratórias visando a adoção de medidas cabíveis, na forma em que foi direcionado o requerimento assinado pelos 03 (três) membros do Conselho Fiscal do CRVG;

Discussão acerca das questões relacionadas aos trabalhos de fiscalização na VASCO DA GAMA SAF com o convidado Sr. MARCO N. SCHROEDER membro representante do CRVG no Conselho Fiscal da referida Companhia.

