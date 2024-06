Com gol antológico, Coritiba goleia o Ituano

Nesta sexta-feira (7), o Coritiba não deu moleza e goleou o Ituano por 4 a 2, em jogo válido pela nona rodada da Série B. Os gols da partida saíram através de Rodrigo Gelado, Matheus Frizzo, Leandro Damião e Brandão ao Coxa. Enquanto isso, o Galo descontou com Yann Rolin e Vini Paiva. Com o triunfo, o time paranaense fica na sétima posição, com 14 pontos. O time de Itu fica na 18ª colocação, com seis pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Coritiba visita o Goiás, na Serrinha. Por outro lado, o Ituano busca a sua recuperação diante do Paysandu, em casa.