Cebolinha, do Flamengo, analisa reencontro com o Bolívar e cita altitude

Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, Everton Cebolinha foi o melhor em campo na goleada histórica por 6 a 1 sobre o Vasco, com um gol e duas assistências. Em entrevista à FlaTV, o atacante projetou seu reencontro com o Bolívar nas oitavas da Libertadores e ressaltou que enxerga como vantagem o primeiro jogo em casa.

“Adversário bem difícil, jogo na altitude é muito difícil. Se eu falar que queria, é óbvio que não queria, dificulta muito, mas creio que vamos estar bem mais preparados. Tivemos essa experiência negativa, mas creio que vamos nos preparar ainda mais. Tem vantagem nesse quesito de ter o primeiro jogo em casa, é importante, pode abrir boa vantagem aqui. Esse é o nosso pensamento, fazer um excelente jogo para lá ter uma tranquilidade ainda maior”, frisou.