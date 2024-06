Casemiro exalta Thiago Silva, do Fluminense: ‘Quem ganha é o futebol brasileiro’

O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para iniciar sua segunda passagem pelo Fluminense, para delírio dos torcedores. O “Monstro”, que assinou contrato até junho de 2026, só poderá estrear após o dia 10 de julho, porém será apresentado ainda nesta sexta, a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã. Casemiro, do Manchester United, que atuou com o defensor na seleção, foi só elogios ao amigo.

A apresentação contará com o show do grupo Sorriso Maroto e tem expectativa de contar com mais de 51 mil tricolores. Ela será semelhante à realizada para Marcelo em 2023. Por fim, o intuito é quebrar o recorde de público do futebol brasileiro no retorno de um jogador. No momento, Luís Fabiano detém esse feito, ao se apresentar ao São Paulo em 2011 diante de mais de 45 mil pessoas.