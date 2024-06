Cano participa de treino do Fluminense e deve enfrentar o Botafogo

O Fluminense teve uma boa notícia para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Afinal, no treino desta quinta-feira (6), no CT Carlos Castilho, Germán Cano participou das atividades com o grupo. Vale lembrar que o argentino reclamou de dores musculares após o duelo com o Juventude, no último sábado (1), no Maracanã.

Depois dos exames, o departamento médico tricolor constatou que o atacante não tem lesão no músculo adutor da coxa. Dessa forma, está à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico com o Botafogo, no dia 11, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.