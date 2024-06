Caio Amaral renova com o Fluminense até o fim de 2026

Formado em Xerém, zagueiro viajou com a delegação tricolor para Santiago, no Chile, para o jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores

“Muito feliz de estar vivendo esse momento, renovando esse contrato com o clube que eu amo e que me acolheu. Dizer que eu vou fazer o meu melhor sempre, dentro de campo e fora dele, para poder ajudar da melhor forma possível”.

O zagueiro Caio Amaral renovou seu contrato com o Fluminense até o final de 2026. Afinal, o atleta formado em Xerém tem participado de diversas atividades no profissional, inclusive viajou para Santiago, no Chile, para o jogo contra o Colo-Colo, pela Libertadores, mesmo não estando inscrito na competição.

O defensor tem tido experiência entre os profissionais e é uma aposta para o futuro do Tricolor de Laranjeiras. No momento de sua renovação, o jogador celebrou a oportunidade de viajar e treinar com o elenco principal e viver um novo ambiente na carreira.

“Tive experiências incríveis em 2024, podendo treinar com o grupo e participar de viagens, coisas que não tinha vivido no ambiente profissional. Espero ter mais oportunidades de viajar, jogar e ajudar o Fluminense da melhor forma”, comemorou.

Por fim, o Fluminense volta a campo no dia 11 para encarar o Botafogo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe carioca está na 15ª colocação, com seis pontos em sete rodadas disputadas.