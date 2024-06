Após sofrer com lesões, São Paulo alivia DM

O São Paulo vem sofrendo muito com as lesões neste começo de temporada. No entanto, Luis Zubeldía, técnico do time, deve contar com elenco quase completo no jogo diante do Internacional. O técnico vem preservando titulares em alguns jogos e atualmente conta com departamento médico bem reduzido. Afinal, a expectativa é que somente dois jogadores tricolores sejam desfalques na próxima semana. A informação é do “ge”.

