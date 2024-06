Após chegada, Thiago Silva, do Fluminense, se declara: ‘Melhor torcida do mundo’

A torcida do Fluminense compareceu ao Aeroporto do Galeão na manhã desta sexta-feira (7) para receber um ídolo. Trata-se de Thiago Silva, novo reforço, que desembarcou no Rio de Janeiro e esbanjou simpatia e felicidade por retornar ao clube do coração. Nas redes sociais, o jogador teceu elogios aos torcedores, que apesar do horário, fizeram a festa para recepcioná-lo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Às 5 da manha… Ainda sem acreditar! Vocês são a melhor torcida do mundo! Nos vemos mais tarde no Maracanã”, publicou.