Amistoso da Seleção deve contar com cerca de 100 mil torcedores

O Kyle Field Stadium, no Texas, tem capacidade para receber 102.733 pessoas. Cidade terá grande impacto econômico com a partida

Tradicional casa do futebol americano universitário, o Kyle Field Stadium, no Texas, receberá o amistoso da Seleção Brasileira contra o México, no sábado. A expectativa é de que cerca de 100 mil torcedores estejam no local. Essa, aliás, será a primeira vez que o estádio norte-americano receberá um jogo de futebol (o soccer, para a população local).

O confronto entre Brasil e México, em amistoso preparatório para a Copa América, começa às 22h (horário de Brasília).