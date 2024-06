Uniformes impactantes do Inter em retorno aos gramados vão a leilão

Conjuntos sujos de barro foram usados pelo Colorado contra o Belgrano. Valor arrecadado vai para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul Crédito: Jogada 10

O Inter começou uma outra movimentação para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Isso porque o clube deu o pontapé inicial em um leilão online dos uniformes utilizados pela equipe em seu retorno aos gramados. Exatamente no duelo com o Belgrano pela Sul-Americana. Assim, a quantia total angariada será destinada ao povo gaúcho que sofreu com o episódio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vale ressaltar que o leilão vai ocorrer até o dia 11 de junho na plataforma “MatchWornShirt” ( https://www.matchwornshirt.com/br/category/internacional?utm_source=web-article&utm_medium=long-term&utm_campaign=club-internacional&utm_content=clubcomms). A propósito, os arremates até aqui variam entre R$ 3 mil e pouco mais de R$ 5 mil. Obviamente, os maiores lances garantirão as camisas.