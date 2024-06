Thiago Silva recebe homenagem antes mesmo de reestreia no Fluminense

Antes mesmo de sua reestreia, o zagueiro Thiago Silva, de volta ao Fluminense, receberá uma homenagem especial. Isso porque o clube, em parceria com a empresa “Só Ídolos”, especializada na confecção de materiais especiais para jogadores, criou um copo comemorativo para o craque, que será lançado nesta sexta-feira (7), no evento que marca o retorno do defensor.

O item contém as inscrições “Cria de Xerém” e “The Monster is Back” (o Monstro está de volta), em alusão à sua formação no Fluminense e o apelido que conquistou durante a carreira, aliás.

