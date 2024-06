Muita grana! Fenerbahçe divulga salário de José Mourinho

José Mourinho assinou até o junho de 2026 e vai ganhar 10,5 milhões de euros (R$ 60,4 milhões) por temporada no clube turco

O Fenerbahçe apostou alto para as próximas temporadas e fechou com José Mourinho para ser treinador. E o custo para ter o comandante à frente do time não foi baixo. Nesta quinta-feira (6), o clube turco anunciou que o português vai receber 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 120 milhões) para treinar o Fener.

Assim, Mourinho vai ganhar 10,5 milhões de euros (R$ 60,4 milhões) por temporada. Afinal, ele fechou contrato com o Fenerbahçe até junho de 2026.