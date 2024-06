Coritiba x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta sexta-feira (7), Coritiba e Ituano medem forças pela nona rodada da Série B. O duelo é no Couto Pereira e a bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília). Um dos times mais tradicionais do cenário nacional, o Coxa está na nona colocação, com 11 pontos. Enquanto isso, o Galo de Itu aparece na 18ª posição, com seis pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

O confronto será transmitido pelos canais SporTV e Premiere a partir das 19h (de Brasília).