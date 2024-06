Com hat-trick de Darwin Núñez, Uruguai goleia o México em amistoso

Atacante é o destaque do triunfo da Celeste no último amistoso antes da estreia na Copa América; Mexicanos encaram o Brasil no sábado

O Uruguai encerrou sua preparação visando a disputa da Copa América com direito a show do atacante Darwin Nuñez. Nesta quarta-feira (5), os comandados do técnico Marcelo Bielsa golearam o México o por 4 a 0, no Empower Field at Mile High, em Denver, nos Estados Unidos, no amistoso que antecede a estreia na competição continental. Além dos três gols do jogador do Liverpool (ING), Facundo Pellistri completou o placar.

No primeiro tempo, a Celeste Olímpica foi superior ao adversário e tomou conta das ações ofensivas. Logo aos 7, Darwin Nuñez se livrou da marcação e finalizou no canto do goleiro Raúl Rangel para abrir o placar. Minutos depois, o México esboçou uma reação, porém parou no travessão. Alvarado arriscou de longe e acertou o poste de Rochet.