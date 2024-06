Alemanha x Grécia: escalações e onde assistir

Anfitriã da Eurocopa 2024, a Alemanha faz, nesta sexta-feira (7), contra a Grécia, o último teste antes da disputa da competição. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

Como chega a Alemanha

A boa notícia para os donos da casa é que o técnico Julian Nagelsmann não terá desfalques e pode entrar em campo com força máxima diante dos gregos. Além disso, Rüdiger e Kroos, que descansaram no último amistoso nesta Data Fifa, devem voltar ao time titular após a conquista da Champions com o Real Madrid.

No entanto, os alemães apenas empataram sem gols contra a Ucrânia no último compromisso da equipe e querem a vitória para chegar com moral na Eurocopa.