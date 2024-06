Vídeos! Leila Pereira encara falas ‘bizarras’ de senadores; web reprova

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou, na tarde desta quarta-feira (4), na reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. A mandatária respondeu a parlamentares, defendendo punições pesadas a pessoas envolvidas com casos de manipulação no futebol. Mas o que chamou a atenção na internet foram cenas “bizarras”.

Muitos internautas chamaram a atenção para o comportamento de alguns parlamentares e compartilharam vídeos com cortes de perguntas excêntricas e até um comentário considerado machista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comentário de Jorge Kajuru

Presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) fez um comentário classificado como infeliz e machista no “X”, antigo Twitter. O ex-apresentador de programa esportivo citou a senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) como única representante mulher da Comissão para dizer que ela estava ali porque gosta de futebol.