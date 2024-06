Time da Série D do Brasileiro terá dupla jornada no mesmo dia

“Diante do pedido do Democrata SL para jogar a partida do Módulo II do Campeonato Mineiro no próximo domingo, contra o Nacional, e do conhecimento prévio do clube sobre os conflitos de datas com a participação da Série D, a Federação Mineira de Futebol entende que o clube optou pela situação dos dois jogos no mesmo dia por competições diferentes. Ademais, a equipe tem ciência que deve enviar formações distintas nos dois jogos, com equipes A e B e sem uso dos mesmos atletas”, diz a FMF.

O Democrata se vê, portanto, em uma situação delicada. Afinal, busca classificação nas duas frentes. Pelo Estadual, briga por vaga nas semifinais, já que aparece na teceira posição, com sete pontos, um a menos do que o adversário. Pelao Brasileiro, o duelo contra os baianos inicia o segundo turno, que conta com sete rodadas. O time de Sete Lagoas ocupa o quinto lugar, com oito pontos, um a menos do que o Nova Iguaçu-RJ, que abre o pelotão de classificação do Grupo A6 para a segunda fase.