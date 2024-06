San Lorenzo nega proposta do Atlético-MG por atacante, mas não descarta saída

Diretor do time argentino revelou não ter recebido oferta do Atlético-MG por Adam Barreiro. Hermanos passam por dificuldades financeiras

O Atlético-MG estaria interessado na contratação do atacante Adam Barreiro, do San Lorenzo, adversário do Galo nas oitavas da Copa Libertadores-2024. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista argentino Germán García Grova, especialista no mercado de transferências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pedido para a contratação teria partido do técnico Gabriel Milito. Dessa maneira, o diretor do “Time do Papa”, Néstor Ortigoza, revelou não existir ofertas oficiais pelo atleta. Todavia, afirmou que o clube precisa vender o jogador por conta de problemas financeiros.