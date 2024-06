Renato vê melhor no Chile: ‘Poderíamos ter matado no 1º tempo’

Após a vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Huachipato, nesta terça-feira (04), o treinador Renato Gaúcho fez a sua leitura da partida. O comandante destacou que o Tricolor Gaúcho jogou para “matar” o embate ainda na primeira etapa. Vale lembrar, inclusive, que o Imortal colocou três bolas na trave no período, com Pepê, Soteldo e Galdino.

“Enquanto o campo esteve bom, seco, o Grêmio jogou bem, criou as oportunidades. Fizemos o gol. Poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Infelizmente, não saiu o segundo gol. No segundo tempo, já sofremos a pressão, até porque o adversário ia correr atrás do resultado. Nós tínhamos conversado no vestiário que iria formar poças de água, que era difícil jogar, que tinha que chutar a bola para frente e buscar a segunda bola. Tínhamos que segurar a bola no campo do adversário”, comentou Renato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, o time de Renato Gaúcho se garantiu nas oitavas de final da competição, mas ainda está em segundo no Grupo C, com nove pontos em 5 jogos. Já os anfitriões foram eliminados, ficando em terceiro. Com oito pontos, disputarão os playoffs da Sul-Americana.