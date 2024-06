Regra da Fifa impede plano do Flamengo de ter atletas convocados contra Grêmio

O Flamengo planejou fretar um avião para trazer seus jogadores convocados e contar com eles na partida contra o Grêmio, no dia 13, pelo Brasileirão, evitando, assim, um grande desfalque no elenco.

A diretoria rubro-negra se baseou no fim da Data-Fifa, no próximo dia 11, para fazer essa movimentação e contar com os uruguaios Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, além do volante chileno Pulgar, na véspera do duelo contra o time gaúcho.

No entanto, a Data-Fifa termina dois dias antes do jogo pelo Brasileirão. As seleções, aliás, devem chegar aos Estados Unidos, sede da Copa América, ao menos quatro dias antes do início da competição, marcada para o dia 20. Assim, o plano do Flamengo não será possível. Tal explicação consta no Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa.