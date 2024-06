Polícia Civil notifica Corinthians e pede para ver contrato com a VaideBet

Augusto Melo recebeu documento no qual solicita a entrega do contrato e esclarecimentos sobre um possível intermediário no acordo Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil enviou uma notificação ao Corinthians na última terça feira (4) endereçada ao presidente Augusto Melo, pedindo para ver o contrato com a patrocinadora máster do clube, VaideBet. O pedido também faz questionamentos sobre uma possível ”laranja” usada como intermediária no acordo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em ofício assinado pelo delegado Tiago Fernando Correia, a Polícia Civil pediu o contrato com a VaideBet, informações sobre a eventual intermediação da empresa Rede Social Media e Design, além do encaminhamento de algum instrumento, como um contrato de intermediação, que formalize a Rede Social Media Design como parte no negócio com a VaideBet.

A Polícia também notificou Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, e Edna Oliveira dos Santos, uma mulher residente na cidade de Peruíbe, litoral Sul de São Paulo, e que teve o nome envolvido no caso. A VaideBet também notificou o Corinthians recentemente pedindo explicações. Além disso, a empresa voltou a ameaçar a parceria com o clube do Parque São Jorge. A hipótese já havia sido levantada semana passada. O Alvinegro tem nove dias para dar explicações sobre o caso. Esta não é a primeira vez que a Vaidebet se manifesta assim com o Corinthians. No começo do mês, a empresa realizou uma reunião com Augusto Melo e pediu respeito ao acordo. Sem sucesso, a expectativa dos executivos da casa de aposta é que as polêmicas e denúncias internas tenham um fim dentro do clube. Sendo assim, a credibilidade ficaria intacta.