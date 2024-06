Pepe deixa o Porto e pode voltar a atuar com Cristiano Ronaldo

Zagueiro, de 41 anos, não renova com o Porto e fica livre no mercado. Al-Nassr fez proposta, mas clubes do Brasil também estão de olho Crédito: Jogada 10

Pepe não ficará no Porto em 2024/25. Aos 41 anos, o zagueiro definiu que deixará os Dragões após seis temporadas, quando seu contrato chega ao fim. Assim, ele fica livre para assinar com qualquer clube a partir de julho. De acordo com o jornal português "A Bola", ele tem proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que tem como principal jogador Cristiano Ronaldo, seu companheiro de mais de uma década na seleção e com quem atuou junto por anos no Real Madrid. O Porto pretende rejuvenescer o elenco e, Pepe, que tem idade avançada, não faz parte dos novos planos da diretoria, que tem como novo presidente do ex-treinador André Villas-Boas.