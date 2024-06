Pedro Raul vive momento de baixa no Corinthians

Atacante chegou para ser solução no ataque, mas soma poucos minutos nas últimas partidas e perde espaço com António Oliveira

No total, foram apenas 88 minutos em campo, ou seja, menos de uma partida completa nos últimos dez compromissos do Corinthians. No último duelo, contra o Botafogo, o jogador sequer saiu com o banco de reservas. O curioso é que o Timão estava perdendo e António Oliveira preferiu encerrar o embate com duas substituições a fazer do que colocar o centroavante em campo.

Contratado para ser uma solução ofensiva no Corinthians, o atacante Pedro Raul está cada vez com menos espaço na equipe. Nas últimas dez partidas, o jogador entrou em campo em apenas três oportunidades, sempre faltando dez minutos ou menos para acabar a partida. Com pouco tempo em campo, o centroavante não conseguiu convencer António Oliveira que pode ser mais útil.

Até aqui, Pedro Raul disputou 16 partidas e marcou três vezes, a última delas contra o Nacional-PAR, em 9 de abril, pela Conmebol Sul-Americana. Ele chegou como uma esperança de gols no Corinthians. Tanto que o clube desembolsou R$ 25 milhões para adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta junto ao Toluca, do México. Ele assinou contrato até 31 de dezembro de 2028.

Pedro Raul chegou a fazer dupla com Yuri Alberto

O jogador recebeu diversas oportunidades em sua chegada, inclusive como titular. Ele atuou desde o início dos jogos em cinco dos sete primeiros compromissos do Corinthians. Aliás, Pedro Raul chegou a fazer dupla com Yuri Alberto no setor ofensivo. Contudo, a sequência dos dois no ataque durou pouco e o centroavante voltou para o banco de reservas.

O Corinthians volta a campo no dia 11 de junho, contra o Atlético-GO, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, Pedro Raul novamente deve ser reserva, aguardando mais uma oportunidade com a camisa alvinegra.