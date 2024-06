Patrick tem dificuldade de adaptação e ainda não engata sequência no Santos

Uma das principais contratações para esta temporada do Santos, o meia Patrick ainda não conseguiu se firmar na equipe. O Peixe desembolsou R$ 5,2 milhões para trazer o jogador, que serão pagos a partir de 2025. Contudo, o atleta ainda não conseguiu ter boas atuações pelo Alvinegro Praiano.

Até aqui, Patrick disputou cinco jogos, todos entrando no decorrer da partida. No último embate, contra o Botafogo-SP, o jogador ficou o tempo todo no banco de reservas, mesmo com Fábio Carille tendo duas substituições para fazer. Na opinião da comissão técnica, ele ainda não está no físico ideal, assim não suportando uma sequência.