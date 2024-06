Palmeiras e WTorre buscam acordo após processo de R$ 160 milhões

Verdão tenta chegar a um denominador comum com a construtora para encerrar processo judicial que vem correndo há meses

Palmeiras e WTorre abriram conversas para buscar um acordo referente a dívida que a construtora tem com o clube. Recentemente, o Verdão entrou com uma ação na Justiça Comum cobrando mais R$ 160 milhões da empresa. Agora, as duas partes tentam chegar em um denominador comum para o pagamento.

Há conversas entre as diretorias em busca de um acordo por esta ação, além dos valores que o Verdão tem de débito com a construtora e outras disputas menores. Existe uma expectativa que as partes consigam chegar em um senso comum, que agrade a todos.