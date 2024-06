Maurício, do Inter, celebra vitória, mas evita acomodação: ‘Poderia ter sido mais’

Mesmo com a vitória, o Colorado deixou escapar uma grande oportunidade. Afinal, foi dominante sobre os bolivianos e caso marcasse mais um gol, poderia entrar em campo diante do Delfín por um empate.

“Tivemos muitas situações de gols, se não me engano foram 28 chutes. Saímos sabendo que poderia ter sido mais, mas feliz com resultado e a vitória. Agora nos resta ganhar um jogo em casa”, festejou e apontou o jogador.

“Querendo ou não tivemos lances da arbitragem que foram desfavoráveis no segundo tempo, mas faz parte. Temos que estar com cabeça erguida e saber que foi um bom jogo da nossa equipe e focar no próximo jogo”, complementou.

Situação do Inter na Sul-Americana

Com o triunfo sobre o Real Tomayapo, o Internacional segue na terceira colocação do Grupo C, da Sul-Americana. Contudo, igualou os mesmos oito pontos do Delfín, do Equador. Exatamente seu próximo e último adversário na fase de grupos.

Para ter êxito em assegurar a vaga nos playoffs da competição, apenas uma vitória no confronto direto com o Delfín interessa ao Inter. O embate vai ocorrer no próximo sábado (08), às 21h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook