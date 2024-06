Mauricio critica arbitragem por gol anulado do Internacional

Anulação do gol do meio-campista balançou na vitória do Colorado na Sul-Americana foi confusa e gerou reclamação Crédito: Jogada 10

Mauricio comemorou a vitória do Internacional sobre o Tomayapo, pela Copa Sul-Americana, mas criticou a arbitragem da partida desta quinta-feira, no Estádio IV Centenário, em Tarija, na Bolívia. O meio-campista marcou, mas o árbitro anulou por um impedimento em uma jogada muito anterior da jogada, o que gerou reclamação dos colorados. "É incrível. Ele parece que errou em quase tudo e precisava o VAR. Não tem o que fazer. Seguir trabalhando. Consegui boas jogadas, combinações, mas é difícil falar de arbitragem. Vamos jogo a jogo. Houve trocas. Precisamos estar focados", disse Mauricio na saída de campo. Com a vitória, o Internacional alcançou a pontuação do segundo colocado, que tem oito pontos no momento. E os clubes estão separados somente pelos critérios de desempate.