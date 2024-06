Juventude vence Atlético-GO no primeiro jogo de Série A no RS após tragédia climática

Com gol de Lucas Barbosa e defesas do goleiro Gabriel, time de Caxias do Sul bate goianos por 1 a 0 em jogo atrasado da 5ª rodada da Série A

No primeiro jogo da Série A do Brasileirão no Rio Grande do Sul após a tragédia climática que afetou o estado, o Juventude venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Lucas Barbosa fez o único gol da partida atrasada pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel também se destacou na vitória do time de Caxias do Sul com ao menos três defesas importantes. Além disso, João Lucas recebeu um vermelho direto por reclamação e deixou os donos da casa com um a menos na reta final do jogo.

Além de comemorar os três pontos, o jogo desta quarta-feira marcou o retorno do Juventude para casa após mais de um mês depois do adiamento dos jogos do Brasileirão pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Com o resultado, o time de Caxias do Sul chegou aos nove pontos e subiu da 15ª para a 12ª posição na tabela, na zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Ao mesmo tempo, o Juve chegou ao terceiro jogo de invencibilidade no Brasileirão e tem apenas uma derrota em seis partidas nesta fase inicial da competição.