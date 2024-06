Inter retira 50 toneladas de entulho em primeira limpeza no CT Parque do Gigante

Enfim, a primeira fase de limpeza do CT Parque do Gigante terminou, mais de um mês após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O Inter informou que foram retirados cerca de 50 toneladas de entulhos. Assim, o Colorado estima que possa voltar a utilizar as dependências do Centro de Treinamento em três meses. No entanto, ainda calcula os prejuízos causados no local e também no Estádio Beira-Rio

Além dos entulhos, foram retirados itens como alumínio, esquadrias de janelas e portas, de zinco e de PVC, que foram enviados para reciclagem. A equipe de profissionais do Inter também fez a limpeza de uma camada alta de lodo que cobria o espaço. A retirada do lixo foi finalizada na sexta-feira (31 de maio).