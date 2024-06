Holanda x Canadá: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta Data Fifa de junho. Nesta quinta-feira (6), a Holanda recebe o Canadá, às 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, em Roterdã, na casa do Feynoord, pelo primeiro teste das seleções antes do início da Eurocopa 2024. Por outro lado, os canadenses seguem a preparação para a Copa América.

Como chega a Holanda

Sob o comando do técnico Ronald Koeman, a Holanda fará o primeiro dos dois testes que antecedem a disputa da Euro 2024. Além do Canadá, os holandeses enfrentam a Islândia na próxima segunda-feira (10).

A boa notícia para os torcedores da Holanda é que o treinador não terá desfalques para o confronto desta quinta-feira.