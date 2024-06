Goleiro do PSG sofre denúncia de irregularidade em lei trabalhista

Ex-funcionário do clube francês fez denúncia contra o arqueiro junto ao Ministério Público de Versalhes e entregou prova em vídeo

Grandes clubes, como o PSG, pagam salários astronômicos aos seus jogadores. Assim, a situação provoca uma sensação de poder a esses atletas. Consequentemente, eles são autores de irregularidades e sofrem problemas na Justiça.

Um exemplo disso é o goleiro Keylor Navas, que recebeu denúncias de descumprimentos de leis trabalhistas. Um ex-funcionário do Paris Saint Germain o acusou de irregularidades com as normas francesas. Segundo o canal “BFM TV”, o arqueiro abrigou o empregado em um sótão úmido e sem janelas por 20 meses.