Gabigol participa de ‘farra’ com 100 mulheres, diz jornalista

Gabigol, do Flamengo, teria participado de uma festa com 100 mulheres no litoral de São Paulo após marcar um dos gols da goleada do Flamengo sobre o Vasco por 6 a 1 no Maracanã, pelo Brasileirão. A informação é do jornalista Léo Dias, que classificou o evento como uma ‘farra’.

Ainda segundo o jornalista, as mulheres teriam sido contratadas como “presença vip”. Além disso, o encontro teria acontecido na última segunda-feira (3/6), com início às 12h, terminando na terça, (4/6) às 7h da manhã.

Um motorista de aplicativo que transportou algumas convidadas teria relatado ao site do jornalista o que ouviu dentro do carro. Isso porque o homem contou que a irmã de Gabigol, Dhiovanna Barbosa, teria brigado com uma mulher que estava “se envolvendo sexualmente” com um dos convidados. Essa moça em questão teria sido expulsa da festa.